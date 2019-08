Askoll Eva, maxi ordine di scooter da eCooltra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Askoll EVA riceve unQuesto ordine si aggiunge a quello di giugno 2019 pari a 550 scooter, facendo arrivarea marchio Askoll EVA dell'azienda spagnola nelle città di Roma, Milano, Barcellona e Lisbona,. La crescita degli scooter Askoll EVA del programma eCooltra, anno su anno, è stata di oltre il 50% e ad oggi è già stato superato il numero di ordini dell'intero2018.ha affermato: "Siamo indubbiamente soddisfatti di, originariamente previsto per il primo semestre e che pertanto ha contribuito ad un rallentamento della crescita del periodo, che ci consente di. La mobilità condivisa rimane infatti una delle priorità strategiche di AskollEVA e a tal fine sono allo studio nuove piattaforme prodotto sviluppate specificatamente per l'uso collettivo e intensivo tipico di questi programmi. Parallelamente però, vista la volatilità attesa del segmento, tipica dei nuovi mercatiquale quello della componentistica rivolta a differenti mercati tra cui l'automazione dei cancelli e l'hand push trolley, che siamo convinti, permetteranno buoni ritorni in termini di fatturato e di marginalità".Al momento