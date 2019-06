Asia in rosso su tensioni Medioriente e commercio

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso negativa, risentendo del crescere delle tensioni in Medioriente e delle incertezze sul fronte del commercio. Pesano anche alcune prese di profitte dopo una serie di giornate buone per i mercati mondiali ed in vista del vicino meeting del G20.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha così ceduto l'1% a 21.247 punti, mentre il Topix è scivolato a 996 punti (-0,88%). In scia si è mossa Seoul che cede lo 0,41%.



In controtendenza le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,28% e Shenzhen un +0,96%, mentre Taiwan segna un +0,17%.



A due velocità le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scende dello 0,61%, Singapore dello 0,25% e Jakarta dello 0,71%. Tengono Kuala Lumpur (+0,08%) e Bangkok (+0,09%).



In rosso Mumbay (-0,59%) e Sydney (-0,59%). © RIPRODUZIONE RISERVATA