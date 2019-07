Asia in recupero. Si guarda a Fed e negoziati USA-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali di recupero si registrano tra i principali mercati asiatici con gli investitori che si muovono cauti in vista di una settimana intensa di appuntamenti. A cominciare dalla ripresa deie ilche dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base. Intanto,ha chiuso con un rialzo dello 0,32% a 21.685,69 punti, mentre il Topix è salito dello 0,12%. Su anche Seul +0,43%., con Shanghai che avanza dello 0,45% e Shenzhen dello 0,64%. In controtrend Taiwan -0,50%.Segni sopra la parità tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che viaggia in rialzo (+0,30%), così come Singapore (+0,12%) e Jakarta (+0,68%). Chiusa Kuala Lampur. Debole invece Bangkok (-0,25%).Altrove, è tonica Mumbay (+0,37%) seguita da Sydney (+0,27%).