Asia in profondo rosso in scia Wall Street

(Teleborsa) -, in scia alla, che sperava in qualche indicazione più precisa da parte del Pl, che ha parlato di altre misure di stimolo ed ha dipinto un quadro severo per l'economia USA. Il FOMC ha confermato le misure di stimolo in essere: tassi vicini allo zero e Piano QE illimitato.Laha chiuso in ribasso, con l'indice Nikkei in calo del 2,68% a 22.504 punti, mentre il Topix ha ceduto il 2,24% a 1.020 punti. Al paloche è scivolata del 2%.Deboli le borse cinesi, conche segna un -0,62% eun -0,40%. Più sacrificatache cede l'1,69%.Positive anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde l'1,7% eil 2,99%, assieme a(-0,92%),(-0,51%) e(-0,70%).In rosso la piazza di(-0,98%) e quella di(-3,12%).