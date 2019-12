Asia in ordine sparso. Prese di profitto su Tokyo

(Teleborsa) - Ultima seduta di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che chiude in rosso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in un contesto di scambi ridotti.



L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha perso lo 0,36% a quota 23.837,72 punti. Il Topix è salito a 1.111,59 punti (+0,13%). Bene Seoul (+0,29%).



Miste le piazze cinesi con Shanghai che segna un +0,10% mentre Shenzhen cede lo 0,50%. Positiva Taiwan +0,75% Forte rialzo anche per Hong Kong +1,15%.



Fra le altre borse aperte Singapore scende dello 0,20%, Bangkok sale dello 0,52% e Kuala Lumpur dello 0,06%. Toniche Mumbay (+0,69%) e Sydney (+0,43%). Chiusa Jakarta. © RIPRODUZIONE RISERVATA