Asia in ordine sparso. Chiusa la borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono a due colori le principali Borse asiatiche orfane della guida di Tokyo chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della guerra commerciale tra USA e Cina.



Si guarda con attenzione all'incontro tra il Presidente cinese Xi Jinping e l'omologo americano Donald Trump in occasione della riunione del G20 di Buenos Aires, in calendario la prossima settimana.



Tra le Borse cinesi, Shanghai cede il 2,05% e Shenzhen il 2,65%. Segno meno anche per Hong Kong (-0,48%), Seoul (-0,60%) e Taiwan (-0,49%).



Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore (+0,34%). Kuala Lampur -0,27%. Bangkok lima lo 0,01%. Chiusa Jakarta.



Altrove, Mumbai perde lo 0,62% mentre Sidney sale dello 0,40%. © RIPRODUZIONE RISERVATA