Asia, Fitch: caso Evergrande aumenta costi di finanziamento per aziende a rating basso

1 Minuto di Lettura

Martedì 5 Ottobre 2021, 18:30







(Teleborsa) - I costi di finanziamento per le società speculative-grade, ovvero con rating bassi, dell'area Asia-Pacifico sono "aumentati bruscamente" al 7,5% alla fine del terzo trimestre del 2021 dal 6,3% alla fine del secondo trimestre dell'anno. Lo afferma Fitch Ratings, che sottolinea come il peggioramento è stato causato dalle continue notizie negative riguardanti le operazioni di Evergrande e il suo potenziale default.



L'agenza di rating prevede che l'aumento dei costi di finanziamento continuerà negli ultimi tre mesi dell'anno, con "il settore immobiliare cinese che sta affrontando una serie di ostacoli".



Nel terzo trimestre 2021 si sono verificati sei downgrade nel portafoglio HY50 di Fitch, ovvero i 50 principali emittenti corporate asiatici speculative-grade, tutti nel settore dell'edilizia residenziale, ma zero upgrade, dopo sei downgrade e quattro upgrade nel secondo trimestre dell'anno. I downgrade all'interno del portafoglio HY50 hanno doppiato gli upgrade negli ultimi 12 mesi, sottolinea la ricerca dell'agenzia di rating.











(Foto: © tktktk / 123RF)