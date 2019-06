Asia debole aspettando dati Cina. Borsa Tokyo chiude positiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in attesa di alcuni dati macro chiave dalla Cina (produzione e commercio al dettaglio). In questo scenario, sostenuta dal buon andamento dei titoli energetici sulla scia del rally del petrolio., l'indice Nikkei ha così guadagnato lo 0,36% a 21.108 punti, mentre il Topix è salito a 993 punti (+0,32%). In rosso Seoul che cede lo 0,48%.In rosso le borse cinesi in attesa di alcuni dati macro chiave per l'economia del dragone:segna un -0,62% eun -1,22%, mentrescivola dello 0,349%.Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche scende dello 0,63%,dello 0,23% edello 0,36%. Tengono vicino alla parità(-0,08%) e(-0,06%).Negativa anche(-0,43%), mentre avanza marginalmente(+0,22%).