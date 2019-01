Asia cauta su tensione USA-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prove di rimbalzo per le principali borse asiatiche con l'indice della borsa di Tokyo che chiude la seduta in marginale rialzo: +0,08% a 20.664,64 punti. Leggermente positivo anche il più ampio Topix che sale dello 0,08% a 1.205,35 punti.Segnali più cauti tra le altre piazze asiatiche sui timori per le tensioni tra Stati Uniti e Cina sui dazi commerciali, rinnovati dal caso Huawei:, relative alla presunta violazione delle sanzioni americane contro l'Iran e al furto tecnologico a danno di T-Mobile.Segno più per Seul +0,28%. Miste le borse cinesi, con Shanghai che sale appena dello 0,13%, mentre Shenzhen cede lo 0,30%. Giù anche Taiwan -0,82%.Segni misti tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che lima lo 0,10%, seguita da Kuala Lumpur (-0,46%), Singapore (-0,26%), Jakarta (-0,13%) e Bangkok (-0,25%).Giù Mumbay (-0,14%). Debole anche Sydney (-0,53%) che ha riaperto i battenti oggi dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività.