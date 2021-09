Asia, Borse deboli su crisi Evergrande e carenza energia in Cina

Martedì 28 Settembre 2021, 08:30

(Teleborsa) - A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore Shenzhen (-0,02%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Su di giri Hong Kong (+1,64%); in discesa Seul (-1,09%). Leggermente negativo Mumbai (-0,27%); sulla stessa tendenza, negativo Sydney (-1,33%).

Gli investitori stanno continuando a monitorare la crisi del debito del gigante cinese Evergrande, mentre crescono le preoccupazioni per il potenziale impatto di una crescente carenza di energia in Cina. Un'ondata anomala di calore ha costretto il Paese a limitare il consumo di energia elettrica, con il governo del Guangdong che ha invitato industrie e famiglie a tagliare l'uso dell'elettricità. Tra le aziende colpite ci sono diversi fornitori di Apple e Tesla.



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,2%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a 0%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,88%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Giovedì 30/09/2021

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,5%)

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1%; preced. 2,4%)

03:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,6 punti; preced. 49,2 punti)



Venerdì 01/10/2021

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,9%; preced. 2,8%)

01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti).

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)