Asia ancora in rosso. Tokyo limita perdite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo l'ennesimat e le preoccupazioni per il prolungarsi dell'. Cautela anche in vista dei dati sulche saranno pubblicati domani (oggi è la volta dei sussidi alla disoccupazione)., l'indice Nikkei ha chiuso con un calo dell'1,27% a 17.835 punti, mentre il Topix è sceso a 868 punti (-1,11%). Bene la borsa diche porta a casa un guadagno dell'1,35%.Meglio le borse cinesi, conche recupera lo 0,15% eche chiude in rialzo dello 0,38%. Non ha trattato la borsa diper una festività.In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche lima lo 0,27% seguita da-1% e-0,12%. In rialzo si muovono+1,16% e+0,36%Chiusa per festività anche la borsa di(-3,58%), mentre scivola(-1,93%).