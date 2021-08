Ascopiave, utile netto balza a 5,7 milioni (+26,8%)

1 Minuto di Lettura

Giovedì 5 Agosto 2021, 13:30







(Teleborsa) - Il margine operativo lordo del primo semestre 2021 di Ascopiave si attesta a 31,6 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 29,6 milioni di Euro del primo semestre 2020 (+6,7%).



Il risultato operativo è pari a 13,9 milioni di Euro, rispetto ai 12,9 milioni di Euro del primo semestre 2020 (+7,7%) mentre l'utile netto consolidato si attesta a 26,9 milioni di Euro, in crescita rispetto al primo semestre 2020 per 5,7 milioni di Euro (+26,8%).



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2021, pari a 317,8 milioni di Euro, ha registrato una riduzione di 20,7 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2020.