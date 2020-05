Ascopiave, sui conti del 1° trimestre effetto variazione perimetro

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre dell'anno con un, in calo di 8,8 milioni di Euro) rispetto all'anno precedente, risentendo della complessa operazione posta in essere con il Gruppo HERA nel settore del gas, che ha portato ad una variazione del perimetro di consolidamento dl Gruppo ed alla loro classificazione fra le attività cedute.Anche irisentono della variazione del perimetro e si assestano, rispetto ai 27,9 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell'esercizio 2019 (Ilsi attesta adi Euro, in aumento rispetto ai 9,0 milioni di Euro del primo trimestre dell'esercizio precedente. Il risultato operativo del primo trimestre dell'esercizio 2020 si attesta a 7,2 milioni di Euro, rispetto ai 3,5 milioni di Euro del primo trimestre dell'esercizio precedente (+107,7%).La Posizione Finanziaria Netta pari a 218,2 milioni di Euro risulta in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2019 (Euro 213 milioni).