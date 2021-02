© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, parte del gruppo Ascopiave, è stata selezionata comeda Aemme Linea Distribuzione e NED Reti Distribuzione Gas, società pubbliche attive nella gestione del servizio diin 20 comuni della provincia di Milano, per la partecipazione congiunta a ciascuna delle due future gare per l'affidamento del servizio negli ambiti territoriali minimi diLa scelta è avvenuta a seguito di una procedura competitiva cui ha preso parte AP Reti Gas presentando un'offerta di natura economico-industriale. In base all'accordo di partnership con Aemme Linea Distribuzione e NED Reti Distribuzione Gas, in caso di aggiudicazione di una Gara d'Ambito, verràil cui capitale sociale sarà detenuto per il 51% dalle due società pubbliche e per il restante 49% da AP Reti Gas, con la possibilità di costituire un massimo di due società in caso di aggiudicazione di entrambe le Gare d'Ambito. La governance delle costituende società consentirà al Gruppo Ascopiave di consolidarne integralmente i valori contabili.Nell'ipotesi di avvio della gestione di entrambe le concessioni, assegnate mediante le, Ascopiave, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, stima un investimento a titolo di capitale proprio in entrambe le società pari a circa. Nei prossimi mesi le società provvederanno a definire gli elementi di dettaglio della partnership; ciò sarà effettuato entro il, termine prorogabile di comune accordo tra le parti e comunque entro i tempi utili per non pregiudicare la partecipazione alle Gare d'Ambito."Aapprendiamo con soddisfazione della scelta compiuta da Aemme Linea Distribuzione e NED Reti Distribuzione Gas, che ci hanno selezionato come partner per condividere delle comuni e importanti opportunità di crescita - ha commentato il- Si tratta per noi di un ulteriore riconoscimento della validità della nostra proposta industriale nel settore della distribuzione del gas, che ci vede tra i maggiori operatori a livello nazionale".