Ascopiave, ricavi 9 mesi salgono a 120 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi del 2022 conpari a 120 milioni di Euro, rispetto ai 99,7 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi 2021 (+20,4%).Ilsi attesta a 53,6 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 49,5 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+8,3%). Ilè pari a 20,2 milioni di Euro, rispetto ai 22,9 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (-11,9%).Il, pari a 25,3 milioni di Euro, evidenzia una riduzione di 4,4 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (-14,8%).Ladel Gruppo al 30 settembre 2022, pari a 519,4 milioni di Euro, ha registrato un incremento di 171,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021.- afferma il-. Il Gruppo è infatti riuscito a compensare quasi interamente gli effetti negativi della sfavorevole congiuntura ambientale e normativa, tenendo conto che sui risultati del periodo hanno pesato le riduzioni tariffarie disposte da ARERA, gli impatti della siccità sulla produzione idroelettrica e, infine, i provvedimenti governativi finalizzati a contenere i margini delle aziende del comparto delle energie rinnovabili. Gli investimenti realizzati sono in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto dell'ampliamento del perimetro di consolidamento dovuto alle acquisizioni aziendali perfezionate nel periodo., seguendo le direttrici indicate nel piano strategico".