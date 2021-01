© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Ascopiave ha approvato il piano strategico 2020-2024 del gruppo che "prefigura un percorso di crescita sostenibile che migliorerà la redditività aziendale mantenendo una struttura finanziaria equilibrata e una distribuzione di dividendi stabile e remunerativa".L'Ebitda al 2024 è stimato a 87 milioni (+25 milioni rispetto al preconsuntivo 2020) e l'a 51 milioni (+11 milioni), a fronte diper 497 milioni e di unpari a 500 milioni.La società prevede di distribuiredi 16 centesimi per azione per l'esercizio 2020, in crescita di 0,5 centesimi per azione negli anni successivi sino al 2024.Nel piano - spiega una nota - viene elaborato uno scenario che "valorizza l'eventuale aggiudicazione da parte del Gruppo di alcune gare per il servizio di distribuzione gas". Tale opportunità, che dipende, tra le altre cose, dalle effettive tempistiche di pubblicazione dei bandi di gara, comporta una "stima di ulteriore crescita dell'EBITDA al 2024 di 20 milioni di euro ed un incremento del volume degli investimenti di 188 milioni di euro".