Ascopiave, nel 2020 pianifica investimenti per 40 milioni su rete e territorio

(Teleborsa) - Ilincentrato su ampliamento e miglioramento delle reti ed efficientamento energetico conferma il forte legame del Gruppo con il proprio territorio.la società prevede investimenti per, rispetto ai 31 milioni di euro del 2019.Gli interventi sono focalizzati sulla, in lavori di manutenzione straordinaria e nuove lottizzazioni, oltre che sull'installazione di contatori intelligenti. N, le opere di metanizzazione del Gruppo Ascopiave hanno interessato un totale diin concessione, registrando un +25% rispetto a quanto realizzato nel 2018. Di questi, oltre 52 i chilometri in provincia di Treviso, dove gli interventi sono stati eseguiti dalla società controllata AP Reti Gas.Per ciò che concerne il solo territorio della Provincia di Treviso, gli2019-2021 equivalgono a, per un valore di circadi euro.Il titolo Ascopiave oggi evidenzia un andamento brillante sul Listino (+3,26%).