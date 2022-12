Ascopiave cede a Hera l'8% di EstEnergy per 79,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, hacon Hera, multiservizi quotata su Euronext Milan,, la joint venture commerciale nata nel 2019 e che costituisce il maggiore operatore energy del Nord-Est con oltre un milione di clienti. Il valore di cessione ha come base il fair market value della società, stimato in2022.La cessione deriva dall'detenuta da Ascopiave sulla propria partecipazione nella società, così come stabilito negli accordi sottoscritti tra le parti in occasione della costituzione della partnership, spiega una nota.Per effetto dell'operazione, che verrà perfezionata entro la fine del 2022, lamentre Ascopiave continuerà a detenere il 40% del capitale.L'operazione consentirà al Gruppo Ascopiave di, contribuendo alla copertura finanziaria degli investimenti di medio periodo nelle attività core e di diversificazione. Hera, invece,