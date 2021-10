ASCENDI si aggiudica con NGE concessione autostrada A69 Tolosa-Castres

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - ASCENDI, il secondo operatore autostradale del Portogallo e punto di riferimento nei sistemi di pedaggio "free-flow", ha ottenuto la gestione della concessione dell'autostrada A69 tra Tolosa e Castres nell'ambito del consorzio guidato da NGE.



Per costruire questa infrastruttura, che è stata dichiarata di interesse pubblico nel luglio 2018, il consorzio si affiderà a imprese locali e creerà quasi 1.000 posti di lavoro in loco.



Il consorzio composto da NGE, Ascendi e dai fondi infrastrutturali Quaero e TIIC creerà una società dedicata, denominata ATOSCA, per gestire la concessione e lavorerà a stretto contatto con i dipartimenti governativi, le autorità locali, con l'obiettivo di iniziare i lavori entro la fine del 2022 e iniziare le operazioni nel 2025.



"Questo progetto sancisce l'esperienza di ASCENDI nella progettazione e gestione di soluzioni di pedaggio innovative, al centro della nostra strategia di sviluppo internazionale", ha affermato il Ceo di ASCENDI Luis Silva Santos.



(Foto: Roman Logov on Unsplash)