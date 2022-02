AS Roma, perdita di 113,7 milioni di euro in secondo semestre 2021

(Teleborsa) - Il CdA della A.S. Roma ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021, relativa all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio sociale 2021-22. Il periodo si è chiuso con una perdita di gruppo pari a 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 74,8 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio. La società calcistica spiega che alcuni costi e ricavi legati alla disputa delle gare della stagione 2019/20 hanno trovato la propria competenza economica nell'esercizio 2020/21, e nel semestre chiuso al 31 dicembre 2020 sono inclusi ricavi per 29,6 milioni di euro e costi operativi per 9,8 milioni di euro legati alla disputa delle ultime gare tra Serie A ed Europa League dopo il 30 giugno 2020, contabilizzati per competenza nel precedente semestre.

Il totale ricavi si è assestato a 82,3 milioni di euro, contro i 98,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio. I ricavi da gare, pari a 18,3 milioni di euro (7,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020), si incrementano di 10,9 milioni di euro principalmente a causa del limitato impatto delle misure restrittive di contrasto alla pandemia. I ricavi derivanti dai diritti televisivi del campionato di Serie A e Coppa Italia sono pari a 32,4 milioni di euro (52,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). La partecipazione alla UEFA Europa Conference League 2021/22 ha generato complessivamente ricavi per 11,9 milioni di euro che si confrontano con 15,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2020.