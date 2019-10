© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus. Lo hanno chiesto inell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore.La misura contestata dalle tre Confederazioni prevede che chi effettua lavori di riqualificazione energetica o antisismici può chiedere, in alternativa alla. Sconto che l'impresa potrà farsi rimborsare dallo Stato in 5 anni tramite un corrispondente credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Inoltre, l'impresa potrà scegliere di cedere il credito così acquisito ai suoi fornitori di beni e servizi. Non potrà invece cederlo a istituti di credito e intermediari finanziari.Secondo Confartigianato, Cna e Casartigiani(costruzioni, installazione impianti, serramenti) che non dispongono della capacità finanziaria per anticipare lo sconto al cliente e non sono in grado di sopportare l'onerosità dell'operazione di cessione del credito.L'abrogazione dello sconto in fattura, sostengono le Confederazioni, consentirà di restituire equilibrio ed efficacia ad un sistema di incentivi che rappresenta un valido strumento per la riqualificazione energetica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare e per il rilancio del settore costruzioni.