Artigiancassa presenta nuove soluzioni di credito alle PMI

(Teleborsa) -banca di riferimento delle piccole e medie imprese controllata dae partecipata dallerafforza la sua attività a supporto della piccola imprenditoria e ritorna nel mercato del credito diretto con proprie soluzioni di finanziamento. Si tratta – spiega la banca in una nota – di un'iniziativa per supportare specifiche operazioni attraverso erogazioni garantite direttamente dalo da un, a sua volta contro-garantito.Dal punto di vista operativo, l'azienda che sceglierà il credito diretto da parte di Artigiancassa potrà presentare un'unica richiesta, in modalità paperless e con firma remota digitale, con una concreta riduzione dei tempi e snellimento dei processi operativi. Per tutta la durata del contratto, anche un servizio dedicato di assistenza con supporto costante.La nuova offerta di credito è data da un finanziamento a medio lungo termine, direttamente erogato da Artigiancassa, pere una durata che può arrivare fino a 72 mesi; si aggiunge poi una linea di credito a breve termine, erogata da BNL BNP Paribas, per far fronte a brevi e impreviste esigenze di liquidità aziendale; oltre ad un conto corrente, convenzionato con la Banca."Con il ritorno al credito diretto, –– aggiungiamo un importante servizio alla nostra offerta commerciale, accrescendo il ruolo di Artigiancassa come banca di riferimento delle PMI in sinergia con BNL BNP Paribas e supportando la piccola imprenditoria sul territorio per esigenze di liquidità e progetti di investimento"."Quest'iniziativa di Artigiancassa, per giunta in un momento cruciale per le dinamiche economiche nazionali ed internazionali,–– ci consente di mettere a disposizione dei clienti una piattaforma ancora più ricca di soluzioni finanziarie e di rafforzare ulteriormente le sinergie tra BNL, le sue società e le realtà specializzate del Gruppo BNP Paribas attive in Italia".