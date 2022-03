Artigiancassa, Massimo Maccioni è il nuovo Direttore generale

(Teleborsa) - Massimo Maccioni è stato nominato Direttore Generale di Artigiancassa, la banca di riferimento per la PMI controllata da BNL BNP Paribas e partecipata dalle Confederazioni Nazionali dell'Artigianato.

Il manager, che ha già maturato una esperienza come Responsabile del Mercato Imprese in BNL, subentra a Giuseppe Pignataro, che a sua volta assume la responsabilità della "Direzione coordinamento commerciale delle società del Gruppo BNL".

Il nuovo Direttore Generale, insieme con il Presidente Ferrer Vannetti, si occuperà di attuare il Piano Industriale 2021-2025 e rafforzare il ruolo di Artigiancassa quale Banca di riferimento per le PMI ed quale interlocutore del mondo delle imprese in genere.



Artigiancassa, insieme con le Associazioni di Categoria socie e con i relativi Consorzi Fidi attivi sui territori, si confermerà al fianco della piccola imprenditoria attraverso la concessione diretta di finanziamenti a Medio-Lungo Termine, che si affiancano alla consolidata gestione di strumenti agevolativi e alle soluzioni offerte da BNL e dalle società del Gruppo BNP Paribas. Nel campo della Finanza Agevolata arriverà nuovo servizio di Advisory, specializzato e personalizzato, per facilitare ulteriormente l'accesso delle PMI alle agevolazioni pubbliche.