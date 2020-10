Artigianato, erogati fondi per la CIG arretrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Boccata di ossigeno per gli oltreche da mesi aspettavano il pper i mesi di maggio, giugno e luglio. Il, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato responsabile dell'erogazione degli ammortizzatori per il settore, ha infattistanziati dal Governo con il"Nell'arco di 24, 48 ore al massimo li spenderemo tutti", ha dichiarato, direttore di Fsba, aggiungendo che i soldi serviranno a "pagare la prestazione per i periodi di sospensione causa Covid dia 440.447 lavoratrici e lavoratori".Il fondo avevaall'erogazione delle richieste arrivate dagli artigiani, visto ildei fondi dei Ministeri competenti. Nello specifico, Fsba ha anticipatodi euro, secondo quanto reso noto da Mauro Sasso, vice presidente del fondo.Le risorse economiche versate dal Governoi della prima fase di cassa integrazione che va da febbraio a luglio 2020 (successivamente sono state disposte altre 9 settimane di cassa integrazione più altre 9 con condizionalità, con specifico finanziamento). "Dai nostri calcoli,– afferma Recchia - Andremo presto al Ministero del Lavoro per trovare il modo di farceli dare e farceli dare subito. Perché l'attesa, che già è stata lunga, snervante da maggio a ottobre non abbia, per alcuni, a prolungarsi".