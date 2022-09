Arterra Bioscience, ricavi e redditività in aumento nel 1° semestre

(Teleborsa) - Arterra Bioscience, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2022 con unpari a 2,8 milioni di euro, in aumento del 34% rispetto al primo semestre 2021. L'è pari a 1,2 milioni di euro, in aumento dell'88%, con un EBITDA Margin del 43,5% (nel primo semestre 2021 si attestava a 31%). Ilsi attesta a 0,7 milioni di euro, in aumento rispetto agli 0,4 milioni di euro del primo semestre 2021."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi primi sei mesi - ha commentato l'- Abbiamo avuto un netto aumento del fatturato da vendite di principi attivi, nonostante ancora non sia stato possibile riprendere le visite dirette ai clienti o partecipare a fiere di settore. Gli investimenti effettuati nella struttura e nel capitale umano ci stanno".Laè pari a 5,7 milioni di euro di cassa, in aumento rispetto ai 4,9 milioni al 31 dicembre 2021. Le disponibilità liquide ammontano a circa 5,5 milioni di euro al 30 giugno 2022, rispetto all'importo di circa 4,8 milioni al 31 dicembre 2021. I debiti finanziari al 30 giugno 2022 sono pari a 549 mila euro, rispetto all'importo di 614 mila euro del 31 dicembre 2021Il CdA ha deliberato la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale, in opzione e a pagamento, da sottoscriversi in via scindibile, in tre tranches, entro l'8 novembre 2023, per 1,5 milioni di euro, di, di cui Arterra è già titolare di una partecipazione pari al 6,71% del capitale.