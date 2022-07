Arterra Bioscience, fatturato in aumento nel primo semestre 2022

Giovedì 7 Luglio 2022, 15:15







(Teleborsa) - Arterra Bioscience, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato un fatturato pari a circa 2,1 milioni di euro nel primo semestre 2022, in crescita del 25,46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



"Il fatturato del I semestre 2022 è passato da 1,7 milioni di euro a 2,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+25,46%) - ha commentato Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato - Tale incremento va interamente imputato alle vendite di materie prime cosmetiche, passate da 1,4 milioni di euro a 1,8 milioni di euro (+ 28,08%), trend confermato anche dall'andamento degli ordini per i prossimi mesi".



La società ha anche annunciato l'inizio della collaborazione dal 1° luglio 2022 di Bruno Cicatiello come business developer per la durata di un anno rinnovabile con l'obiettivo di: intrattenere relazioni con i potenziali clienti e partner di Arterra; individuare i clienti o l'area geografica presso cui la promozione di Arterra dovrà essere effettuata con particolare attenzione.









(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)