Arrivano in Italia i Ray-Ban Stories: l'occhiale smart by Facebook-Luxottica

Venerdì 10 Settembre 2021, 09:30

(Teleborsa) - Arriva anche in Italia Ray-Ban Stories, l'occhiale smart di ultima generazione, nato da una collaborazione fra l'iconico marchio di occhiali del Gruppo EssilorLuxottica e la big del social Facebook. Lo hanno annunciato Mark Zuckerberg e Rocco Basilico in modalità virtuale, affermando "questo prodotto rappresenta un punto di svolta e dimostra che i consumatori non sono costretti a scegliere tra tecnologia e moda".

Un occhiale anche aspira a rilanciare questa classe di occhiali connessi, consentendo d guardare video e foto, fare chiamate e condividere post, dopo l'esperienza pilota dei Google Glasses, che non sono mia affermati sul mercato. Questione di stile?

"La tanto attesa collaborazione porta con sé una concezione completamente nuova della fotografia, della condivisione e dell'ascolto nei momenti più autentici della vita", spiega Luxottica.

La nuova linea di occhiali, che conserva il suo stile inconfondibile e iconico sin dagli anni '50, sarà indossabile comodamente anche tutto il giorno: il processore Snapdragon integrato, infatti, non compromette in alcun modo lo stile, il comfort, l'estetica, né tantomeno il peso, che supera di soli 5 grammi quello dei normali Ray-Ban. Presente una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear molto discreti e un sistema audio composto da tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video.

Oltre a offrire un design iconico e contenuti tecnologici innovativi, i Ray-Ban Stories verranno lanciati insieme a un'app integrativa, Facebook View (per iOS e Android), che servirà a importare, modificare e condividere in modo semplice i contenuti acquisiti con gli smart glasses, con la possibilità di caricarli su tutte le app social installate sullo smartphone: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, eccetera.

"Stiamo lanciando un modo del tutto nuovo di rimanere in contatto con il mondo e vivere intensamente i momenti più importanti della vita, senza rinunciare allo stile" ha commentato Andrew Bosworth, Vice Presidente di Facebook Reality Labs.

I Ray-Ban Stories saranno in vendita presso i negozi Ray-Ban e sul sito ray-ban.com a partire dal 9 settembre in USA, Regno Unito, Italia, Australia, Irlanda e Canada. A partire dal 13 settembre saranno disponibili anche presso alcuni punti vendita Luxottica tra cui SunglassHut, LensCrafters, OPSM, David Clulow e Salmoiraghi & Viganò e a seguire presso selezionati punti vendita wholesale.