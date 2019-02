Arriva in Italia la maltese Melita: opererà sulla rete Open Fiber

Sbarca in Italia Melita Italia. La consociata interamente controllata da Melita Limited, operatore di telecomunicazioni quad-play con sede a Malta, inizierà a fornire servizi di banda larga fino ad 1 Giga in Italia a partire dal mese di aprile. La società guidata dall'ex ceo di Telecom Italia Riccardo Ruggiero, Melita Italia utilizzerà la rete wholesale di Open Fiber a partire dalle città di Catania, Palermo, Milano e Napoli. La società prevede di espandere i servizi in oltre 30 città e 3.000 punti vendita entro la fine del 2021. Verranno creati anche 100 nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali avrà sede nel sud Italia, sottolinea la nota. Fin dall'inizio, la nuova iniziativa porterà diversi elementi innovativi ai clienti a banda larga in Italia sia in termini di customer care che di prodotto. A seguito del lancio europeo di Plume, da parte di Melita a Malta nel 2018, i clienti di Melita Italia diventeranno il secondo gruppo Melita in Europa a beneficiare del pacchetto di servizi Plume che fornisce soluzioni altamente personalizzate per la propria abitazione. Per Riccardo Ruggiero, Executive Chairman di Melita Italia, «Melita ha una grande opportunità di crescere in Italia, visto che la rete internet super-veloce in fibra del Paese entra in una fase di rapida espansione. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova ed entusiasmante sfida, lavorando insieme con Open Fiber».

