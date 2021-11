Ariston, prezzo azioni quotazione fissato a 10,25 euro

Mercoledì 24 Novembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Ariston Holding ha concluso con successo del collocamento istituzionale volto all'ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.



Il prezzo di offerta è stato fissato in 10,25 per azione.



In base al prezzo, i proventi lordi derivanti dall'offerta risultano pari a circa 915 milioni e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 3,375 miliardi, comprensivi dell'aumento di capitale di circa 300 milioni.



L'inizio delle negoziazioni delle azioni avverrà venerdì prossimo, 26 novembre 2021.