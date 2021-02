(Teleborsa) - Scattano le prese di profitto sull'argento, dopo aver raggiunto la vigilia i massimi degli ultimi 8 anni. A dare il via alle vendite la decisione del Chicago Mercantile Exchange (CME) di estendere i margini dell'argento per evitare la sospensione al rialzo. Il CME ha alzato del 18% il margine richiesto sui contratti Future da 14 a 16,5 dollari a partire dalla giornata odierna.



Il silver ieri era stato ripetutamente sospeso al rialzo, arrivando a guadagnare il 19% oltre la soglia dei 30 dollari, a causa dell'assalto dei piccoli trader, coalizzatisi per andare long sul metallo tramite la piattaforma Reddit. Un assalto molto simile a quello visto nei giorni scorsi sulle azioni GameStop.



Una scalata che è stata per il momento fermata, con l'argento che stamattina tratta in perdita del 4,8% a 27,61 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA