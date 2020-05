© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la nona volta nella sua storia, a causa del debito pubblico insostenibile e della crisi economica aggravata dalla crisi di Covid-19, che non ha lasciato indenne il Paese sudamericano.Scade infatti il periodo di grazia concesso al Governo argentino persui bond collocati presso gli(67 miliardi di debito), perlopiù Fondi speculativi americani, con i qualifinalizzati alla ristrutturazione.che sino ad oggi, ma sembra probabile che, al di là del default "tecnico",, senza di fatto portare la vicenda nelle aule di tribunale.Un paio di settimane fa ilha proposto una ristrutturazione che prevede unasul pagamento degli interessi, un, circa un terzo del rendimento medio ponderato del 7% garantito attualmente, e un(haircut). Una mossa che consentirà di, pari al 70% circa di quanto oggi dovuto.Questa proposta è stata subito definita, riuniti in 3 gruppi, che hanno avanzato le loro: due gruppi, uno formato dai Fondi BlackRock e Fidelity e lì'altro da Monarch e Bhk Capital, hanno chiesto una, senza; un terzo gruppo formato da fondi Greylock, Gramercy e Fintech accetterebbe une si avvicinerebbe di più a quanto proposto da Buenos Aires.Il Ministro Guzman si è mostrato ottimista sulla possibilità di giungere ad un accordo ed ha detto che vi sonoe che si sta portando avanti unper "raggiungere un accordo sostenibile" sul debito.