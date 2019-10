Argentina, torna il peronismo: Macrì sconfitto da Fernandez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intorna il peronismo, scalzato nel 2015 da, chee alla Casa Rosada. A vincere è il partito di centro-sinistra Todos di, che guiderà il Paese assieme alla ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner.Fernandez, già capo di gabinetto durante il governo di Nestor Kirchner, e poi Cristina Fernandez de Kirchner, dal 2003 al 2008, ha, schiacciando letteralmente al primo turno, che ha conquistatodelle preferenze. Fra gli altri partiti minori il 6,2% va a Roberto Lavagna, il 2,2% a Nicolas del Cano e e con quote fino al 2% i partiti Nos e Unite.La cè stata decretata dalla perdita della provincia di Buenos Aires, ma soprattutto il Presidente uscente. Alla sua elezione nel 2015 aveva promesso grandi riforme e la fine della crisi. E invece, l'ha risolto (e parzialmente) solo il problema dei debiti verso l'estero, a scapito della forte contrazione delle importazioni e della liquidazione frettolosa di valuta estera "pregiata", mentreLoprometteva, un po' in contrasto con la politica di austerity condotta in questi quattro anni di mandato, mentre il Paese si appresta a chiudere quest'anno con un, unaal 60%, mai risolta,altissima,