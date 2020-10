Argentina, nuova missione FMI a novembre

(Teleborsa) - A novembre, una nuova commissione tecnica del Fondo Monetario Internazionale (FMI) arriverà a Buenos Aires per cercare di raggiungere con le autorità argentine un possibile programma di rifinanziamento del debito che dovrebbe essere rimborsato nel biennio 2021-2022.



Lo ha annunciato una delegazione del FMI che la scorsa settimana si è recata in Argentina per studiare le prospettive di una ristrutturazione di un debito di 44 miliardi di dollari. L'equipe guidata da Julie Kozack, direttore aggiunto del Dipartimento dell'Emisfero occidentale del Fondo, ha ammesso che l'Argentina affronta una serie di sfide eccezionalmente complesse in "materia di difficoltà economiche e sociali", per le quali "non si trovano soluzioni facili" nel contesto di "una emergenza sanitaria legata al coronavirus".





