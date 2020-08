Argentina evita default. Trovato accordo su ristrutturazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'riesce ade trova linternazionali per la ristrutturazione dei 67 miliardi di debito estero. L'annuncio dell'intesa è stato dato dal Presidentee dal Ministro dell'Economia, dopo unadurata circa quattro mesi.L'ultima proposta sulla quale è stata trovata l'intesa (mancano solo alcuni cavilli legali) prevedeper i creditori di Buenos Aires, determinando un haircut inferiore al 50% e undei rimborsi.Per quanto concerne il, su 100 dollari di valore nominale è previsto il riconoscimento di, mentre in precedenza si prospettava una perdita di circa il 70%, e per le, i rimborsi sono stati allungati al(si trattava di Bond emessi nel 2005, 2010 e 2016) e con unche, per i bond in scadenza nel 2030, inizierà nel 2024.La precedenteavanzata dal governo, rigettata dalla stragrande maggioranza dei creditori, fra cui i fondi BlackRock e Fidelity, prevedeva un taglio del capitale del 5,4% ed un abbattimento degli interessi del 62% (rendimenti ridotti dal 7 al 2,3%), che avrebbe determinato per il governo argentino un risparmio di circadi dollari, superiore a quello attuale.