Argentina, Banca Centrale interviene sul mercato dei cambi

(Teleborsa) - L'Argentina corre ai ripari per frenare il crollo del peso argentino, con gli argentini intenti ad acquistare dollari americani come valuta rifugio in caso di default del Paese. Lo stato sudamericano in evidente crisi economica ha deciso così di imporre delle misure per controllare il mercato dei cambi: secondo un decreto presidenziale la Banca centrale Argentina (Bcra) richiederà autorizzazioni per l'acquisto di valuta straniera (dollari) e il trasferimento all'estero. Fissate anche delle limitazioni per le operazioni in valuta degli esportatori.



Il Governo di Buenos Aires sta cercando di evitare il suo nono crac finanziario chiedendo ai suoi creditori, incluso il Fondo Monetario Internazionale, più tempo per pagare i suo debiti, che ammontano a 101 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA