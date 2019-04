Arera, pubblicato Quadro strategico per il triennio 2019-2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha pubblicato in data odierna ilnel quale si evincono alcuni dei principi ispiratori per il periodo. Tra questi emerge l'obiettivo di garantire dei servizi energetici e ambientali accessibili per tutti i cittadini, efficienti, erogati con livelli di qualità crescenti e convergenti nelle diverse aree del Paese, inoltre sostenibili sotto il profilo ambientale, integrati a livello europeo e in linea con i principi dell'economia circolare, contribuendo al contempo alla competitività del sistema nazionale.Il Quadro strategico saràche potranno far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte. Analizzati tutti i contributi verrà poi redatta la versione finale del testo.Il documento, suddiviso in temi trasversali a tutti i comparti e approfondimenti su singoli settori, è stato stilato per fare da guida all'azione del Collegio dell'Autorità nei prossimi 3 anni, indicando gli intenti e le linee di intervento riferiti a tutti i settori di competenza, alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento nazionale ed europeo.In particolare, il Quadro èI primi inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine, con riferimento sia agli ambiti trasversali a tutti i settori, tra cui centralità del consumatore, innovazione di sistema, semplificazione, trasparenza e enforcement del quadro regolatorio, sia agli ambiti specifici dell'area Ambiente ed Energia.Le seconde invece descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l'Arera intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico."Con la pubblicazione del quadro strategico si vuole dare continuità ad uno dei momenti chiave del processo di accountability che da sempre ha caratterizzato l'azione dell'Autorità. Supportare la definizione delle priorità della regolazione con gli stakeholder, attraverso un approccio selettivo e condiviso, è infatti un elemento qualificante dell'azione stessa dell'Autorità", rende notoPresidente di ARERA