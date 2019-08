Arera, 52 milioni di telefonate ai call center di operatori energia e gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Notizia importantissima, quella che ci illustra quante telefonate sono state ricevute nel 2018 daie gas monitorati. I dati riferiscono che sono benai servizi telefonici, tra il cliente e il proprio fornitore, relative alle utenze attive,e quelle che i cittadini ricevono con proposte.Secondo l'indagine, il ricorso al call center è motivatodall'esigenza di, per il 32,5% dalla necessità di, per il 23,9% dal dovere il 5,6% per unUn calo significativo delle telefonate ed un aumento di pratiche e reclami, con il 75% delle aziende che utilizza una, mentre nel 25% ha un operatore addetto.ha anche monitorato laattraverso una indagine di customer satisfaction con(ICS) che si è mantenuto nel 2018 elevato e stabile.Nel caso le richieste telefoniche non risolvano le problematiche dei clienti, questi ricorrono alloscritto e alla Conciliazione. Sono circa, su quasi 54 milioni di clienti elettrici e gas analizzati e 550 venditori, minori invece le richieste scritte di informazione, pari a 283 mila.e delle conciliazioni con il 92% dei clienti che è poco o per nulla informato della esistenza di standard specifici relativi alla risposta ai reclami e alle richieste di informazione eche hanno presentato un reclamo èdell'esistenza dell', introdotto da ARERA per i venditori di energia, di dareai reclami scrittii. Nel 2018 sono stati erogati ai clienti indennizzi automatici per circadi euro, cui vanno aggiunte le risorse recuperate dai clienti finali attraverso il ricorso alle procedure conciliative, che ammontano complessivamente a ulterioridi euro.