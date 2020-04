© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Commissario straordinaritorna a parlare dellee dell'del coronavirus, i due principali strumenti che consentiranno all'Italia di affrontare la Fase 2 in sicurezza., tre volte l'attuale fornitura", ha assicurato il commissario, prospettando di attivare a. "Quando inizieranno le scuole a settembre potremmo distribuire 30 milioni di mascherine al giorno - ha affermato - undici volte quel che distribuivamo all'inizio dell'emergenza".Arcuri, rispondendo alle polemiche degli ultimi giorni sul, ha sottolineato che è è", aggiungendo "ho fissato il prezzo massimo" e che lo Stato si è offerto di acquistare tutte le mascherine in vendita ed intende incentivare la produzione italiana.Quanto all'per il tracciamento dell'epidemia, il Commissario ha detto che il lavoro procede e che(contact tracing) e poi "in tempi ravvicinati, saranno attive anche le funzionalità più vicine al diario clinico"(connessione con ilo SSN).Un secondo obiettivo della Fase 2 sarài, mentre ora è stato definito il campione di 150 mila cittadini, divisi per categorie, che a titolo gratuito vi si sottoporranno.Parlando della, il commissario per l'emergenza ha ribadito il concetto dellao e si è detto "convinto assertore di". "Non si può attendere che il rischio sia pari a zero per uscire dal lockdown", ha affermato Arcuri, ma "non ci si può illudere di uscirne sottovalutando i rischi che corriamo". Ed ha fatto riferimento al c, dove la fine del lockdown ha fatto. "Il governo - ha ammesso - sta valutando se definire di nuovo delle zone rosse per evitare l'estensione di nuovi focolai di infezione.