Arcuri, al 31 dicembre quasi un terzo italiani avrà fatto tampone

(Teleborsa) - "Alildegli italiani sarà stato sottoposto a tampone, ove necessario, un italiano su. Lo ha detto DomenicoCommissario per l'emergenza coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione civile."Da inizio crisi - ha detto Arcuri - sono stati somministrati in media 39.500 tamponi al giorno, a maggio in media 61 mila al giorno. Obiettivo era far crescere stabilmente questo numero fino a 84 mila al giorno, lo abbiamo superato e ne potremo fare 89 mila al giorno, +47% su maggio. E 9,9 milioni di prodotti tra reagenti e kit saranno acquistati e messi a disposizione delle Regioni. Nelin media - ha spiegato Arcuri - da 3.803 al giorno passeremo a 6.328 tamponi al giorno, da 12.159 a 21.336 inNon sono mancateper come è stata fronteggiata una situazione diAbbiamo fatto tutto in 85 giorni: per una volta sarebbe davvero bello se tutti ci accorgessimo che siamoha rivendicato Arcuri nel sottolineare che"siamo da sempre uno, un mix di autolesionismo e di virtuosismo, di critiche e di opere, di chiacchiere e di fatti. Finora - sottolinea ancora - i fatti hanno prevalso sullele opere hanno prevalso sulle critiche e il virtuosismo, la responsabilità e la solidarietà hanno prevalso sull'autolesionismo. Se ce lo ricordiamo tutti i giorni, sono sicuro che