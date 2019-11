© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con la fermata di Taranto mancheranno le materie da lavorare per gli stabilimenti di Novi Ligure e Cornigliano. Mentre si sta parlando di questioni legali, la produzione si sta fermando ed è la fine di tutto.. Queste le parole di, Segretario Generale Uilm, sulla situazione stabilimenti Ex Ilva."A Taranto - dichiara il leader Uilm - è stata chiusa una linea di agglomerato su due, sono stati chiusi il treno nastri 1, il treno lamiere, tubifici 1 e 2, laminatoio a freddo, decapaggio del treno a freddo, le colate continue sono diminuite da 5 a 3. Rimangono in funzione in alternanza le acciaierie 1 e 2 e il Tubificio Erw."Purtroppo - prosegue - tanti esponenti politici, nazionali e locali, parlano del futuro dello stabilimento senza conoscerne il cicloNon è possibile che si continui a parlare solamente del contenzioso giudiziario mentre gli stabilimenti si stanno fermandoha concluso.