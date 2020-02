ArcelorMittal, rinviata la firma dell'accordo con l'ex Ilva

(Teleborsa) - Non è prevista alcuna firma questa settimana sull'ex Ilva tra ArcelorMittal e i commissari dello stabilimento tarantino. Secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, tuttavia, il rinvio di alcuni giorni della firma del nuovo accordo, fissata lo scorso 7 febbraio per domani, non andrà oltre il 6 marzo, data della nuova udienza al Tribunale di Milano in merito ai ricorsi presentati a novembre.



Alla base dello slittamento vi sarebbe una ragione tecnica relativa all'acquisizione delle firme dei ministri interessati.









© RIPRODUZIONE RISERVATA