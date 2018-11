ArcelorMittal: utile cala nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati non proprio positivi per ArcelorMittal. Ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in calo, e sotto le stime, a causa di una significativa riduzione delle spedizioni di acciaio (-5,5% sul trimestre precedente e -5,4% sullo stesso trimestre del 2017) e per gli effetti negativi del cambio.Nel dettaglio il colosso siderurgico quotato a New York, Parigi, Madrid, Amsterdam e Lussemburgo, ha archiviato il terzo trimestre con un utile netto di 899 milioni di dollari, in calo sia rispetto ai 1,9 miliardi del trimestre precedente sia del miliardo e 200 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2017.I ricavi e l'ebitda, invece, hanno registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2017. I primi hanno raggiunto 18,522 miliardi (erano 17,639 miliardi nel terzo trimestre 2017) mentre l'ebitda ha toccato 2,729 miliardi afronte di 1,924 miliardi dello stesso trimestre del 2017.Comlessivamente nei primi nove mesi dell'anno migliorano i risultati sia nei ricavi (57,706 miliardi di dollari) sia nell'ebitda (8,314 miliardi) rispetto ai dati dei primi nove mesi del 2017 (rispettivamente 50,969 miliardi e 6,267 miliardi).