ArcelorMittal, produzione a fini commerciali sospesa fino al 3 aprile

(Teleborsa) - La produzione della fabbrica ArcelorMittal di Taranto (ex Ilva) resterà sospesa ino al 3 aprile, in linea con lo stop di tutte le attività produttive disposto dal governo quale misura di contenimento del coronavirus.



A disporre il blocco, limitatamente alla produzione per fini commerciali, è un decreto del Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, che invece garantisce la continuazione delle attività di mantenimento e salvaguardia dell'impianto, con l'impiego di 3500 lavoratori diretti e 2000 dell'indotto nell'arco delle 24 ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA