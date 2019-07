ArcelorMittal, primo incontro con sindacati firmatari accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, rappresentata da Cosimo Liurgo, Responsabile Relazioni Industriali, efirmatari dell'accordo di lunedì scorso "Abbiamo colto l'occasione perrelativi agli investimenti previsti dal piano ambientale e industriale", si legge in una nota dell'azienda."Siamo tutti concordi sul fatto che l'i. Ringraziamo tutti i presenti per l'atteggiamento costruttivo con cui hanno preso parte all'incontro, che ha aperto una strada per continuare a discutere in modo collaborativo su questi temi. È stata inoltre organizzata una riunione con il sindacato USB"."Ci auguriamo che si rispettino gli impegni presi e si continui in questa direzione,", ha aggiunto in una nota Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, dopo la firma del verbale di riunione all'Ilva di Taranto."Da oggi - ha aggiunto il leader Uilm - con la sottoscrizione del verbale di riunione si prevede untra Rsu e azienda al fine di un monitoraggio completo dello stabilimento, facendo una ricognizione impianto per impianto, andando a vedere quali sono quelli che hanno necessità di messa in sicurezza e di manutenzione"."Si partirà - ha specificato Palombella - dalle aree dello sbarco delle materie prime e parchi minerali, per proseguire con le cokerie, l'agglomerato e altoforno fino alle aree finali del processo produttivo, seguendo il ciclo produttivo. Questi incontri previsti dal verbale di riunione - ha concluso il leader sindacale - devono portare alla messa in sicurezza e manutenzione degli impianti che ne necessitano perché non avvengano più tragedie come quella di giovedì scorso"