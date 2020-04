ArcelorMittal ottiene linea di credito da 3 mld

(Teleborsa) - Linea di credito da 3 miliardi di dollari per ArcelorMittal che ha avuto il via libera da un pool di banche composto da Bnp Paribas, Crédit Agricole, Jp Morgan e Société Générale.



In una nota, il Gruppo sottolinea come la nuova linea di credito, della durata di 12 mesi, "assicurerà ulteriore flessibilità finanziaria nelle attuali straordinarie circostanze" e "rafforza ulteriormente la già forte posizione di liquidità pari a 10,5 miliardi di dollari al 31 dicembre scorso.



Al momento, aggiunge la società che ha acquisito l'ex Ilva sottolinea di "non aver immediato bisogno" di attingere alla linea di credito. © RIPRODUZIONE RISERVATA