ArcelorMittal, lavoratori in agitazione. Conte convoca sindacati

(Teleborsa) -per la questione della, che lascerà a casa oltre 10 mila persone su tutti i siti del territorio nazionale. E mentre è stata proclamata per domattina da Fiom, Fim e Uilm una nuova mobilitazione di 24 ore in tutti gli stabilimenti italiani, il Premier Giuseppe Conte ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi.L'incontro di ieri, 6 novembre, fra azienda e Governo è stato un flop: alladell'esecutivo di, i vertici dihanno, rilanciando su un. Una proposta definita "inaccettabile" dal Presidente del Consiglio che commenta: "l'Italia non si lascia prendere in giro"., che dalla giornata di ieri sono in: il primo proclamato solo dalla Fim terminerà oggi alle 15, l'altro sostenuto dai sindacati metalmeccanici riuniti. Per i sindacati, la multinazionale ha dettato dellenon solo in relazione agli esuberi, ma anche riguardo al ridimensionamento produttivo ed alla modifica del Piano ambientale.Frattanto,dei metalmeccaniciper questo pomeriggio, per discutere della situazione, mentre sono già iniziate le operazioni di retrocessione dei rami d'azienda e restituzione dei lavoratori all'Ilva. L'incontro sarà "un'occasione importante - sottolineano i sindacati - per impegnare il Governo ad assumere atti forti e inequivocabili in difesa del futuro del polo siderurgico più importante d'Europa".Il Ministro dello Sviluppo economico,, ha anticipato che oggi ci saranno, dove chiarirà tutti i dettagli della vicenda ex Ilva in modo trasparente e senza strumentalizzazioni.