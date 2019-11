ArcelorMittal ferma su stop altiforni. Procura apre indagine

(Teleborsa) - Si complica sempre più la vicenda dell'ex Ilva di Taranto.



E mentre ArcelorMittal resta ferma nel proposito di spegnere gli altiforni entro il 15 gennaio, la Procura di Milano apre un'indagine. Si tratta in realtà di un fascicolo esplorativo - ha detto il Procuratore Francesco Greco - per verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.



Intanto, è convocato per il primo pomeriggio di oggi, 15 novembre 2019, il tavolo al MISE con azienda e sindacati. ArcelorMittal è tenuta a partecipare all'incontro presso il Dicastero di via Veneto, dove probabilmente si recherà L'Ad Lucia Moselli. Converranno poi i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA