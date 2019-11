ArcelorMittal, da Genova idea sciopero europeo della metallurgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questo il messaggio lanciato da Villa Bombrini che ha ospitato, con lailUn appuntamento che da alcuni anni si svolge nel capoluogo ligure, stavolta dominato dalla preoccupazione per la situazione delicata che interessa gli: "In tutta- dicono in maniera corale i rappresentanti dei Consigli di Fabbrica - nel ribadire con forza cheIntanto, nella maggioranza non accenna a diminuire la: gli emendamenti presentati daal decreto fiscale per reintrodurre lo scudo sono stati giudicatidalla Presidente della commissione Finanze, la pentastellata. La motivazione sarebbeAll'interno del Movimento si continua a fare i conti con la, composta in gran parte ma non solo daiassolutamenteallaIntanto, ilha annunciato negli ultimi giorni una rsulla scia di quanto dichiarato durante la presentazione della trimestrale, quando il Presidente e ceoaveva esplicitamente detto che di fronte alla contrazione della domanda la multinazionale sarebbe rimasta".