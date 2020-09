ArcelorMittal, cede attività USA a Cleveland-Cliffs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ArcelorMittal ha sottoscritto un accordo definitivo con Cleveland-Cliffs che acquisirà il 100% delle azioni di ArcelorMittal USA in contanti e azioni.Secondo i termini dell'accordo , ArcelorMittal prevede di ricevere un corrispettivo del valore di. Circa un terzo sarà versato in anticipo in contanti (505 milioni). I restanti due terzi del corrispettivo sono in azioni: circa 78 milioni di azioni di Cleveland-Cliffs per 500 milioni; azioni privilegiate senza diritto di voto rimborsabili per circa 58 milioni di azioni di azioni ordinarie di Cleveland-Cliffs per un valore complessivo di 373 milioni o un importo equivalente in contanti.Cleveland-Cliffs - si legge in una nota - si assumerà anche le passività di ArcelorMittal USA.Si prevede che la società combinata genererà circa 150 milioni di dollari di sinergie sui costi annuali. ArcelorMittal parteciperà alla potenziale creazione di valore attraverso la sua partecipazione di minoranza.ArcelorMittal ha inoltre annunciato che distribuirà 500 milioni di dollari agli azionisti tramite