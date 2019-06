© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosìha commentato in una nota l'incontro che si è tenuto a viale dell'Astronomia tra l'a.d Matthieu Jehl, il direttore delle risorse umane, Annalisa Pasquini, il direttore degli acquisti, Emmanuel Rodriguez e i sindacati.In merito alla Cigo, l'azienda "ha ribadito che si tratta di una. ArcelorMittal Italia ha confermato ancora una volta che si tratta di una", scrive il gruppo che ha organizzato una serie di incontri a Taranto per permettere "ad azienda e sindacati di entrare nel dettaglio dei numeri e delle modalità per provare anche stavolta a condividere un percorso""Confrontarsi è sempre positivo", ha aggiunto il gruppo che ha proposto un nuovo incontro il prossimo 30 gennaio e ha dato garanzie "Abbiamo spiegato nel dettaglio le critiche condizioni del mercato e abbiamo fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento del piano ambientale e industriale ricordando che gli interventi su entrambi i fronti proseguono nelle tempistiche previste", spiega la nota.Nel corso dell'incontro, sottolinea l'azienda, "abbiamo anche fatto il punto su quanto stiamo facendo sul tema dei contractors e della gestione degli acquisti. Sul tema delle Risorse Umane - conclude la nota - abbiamo presentato la situazione dettagliata al 31 maggio, confermando di aver rispettato tutti gli accordi presi, a cominciare da quello siglato lo scorso 6 settembre".